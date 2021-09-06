«الاتصالات»: استثمار 100 مليار جنيه سنويًا فى «التحول الرقمى»

قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع المالي نجح في مواجهة أزمة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، والتحول رقميًا إلى تقديم الخدمات «أونلاين» عن بعد، مشيرًا إلى أن مدفوعات المصريين تضاعف بالاعتماد علي الوسائل الإلكترونية.

وأوضح رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن وعي المصريين بأهمية التباعد الاجتماعي والاعتماد علي الخدمات الرقمية أدى إلى مساندة الدولة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي والشمول المالي، مشيرًا إلى أن القطاع تجاوزت استثماراته ١٠٠ مليار جنيه سنويًا.

وأضاف «سعيد»، أن خطة الدولة التوسع في المدفوعات الإلكترونية وميكنة جميع المعاملات المالية لتصبح مصر دولة رقمية حديثة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص في المشروعات القومية للوصول إلى مجتمع رقمي.

وأشار إلى أهمية نشر الدولة خدمات التحول الرقمي في جميع الجهات الحكومية، لمنع أي تلاعب أو تزوير أو استغلال الرقمنة بشكل خاطئ، لافتًا إلى أن الشركات مقدمي الخدمة جزء من المنظومة، ولابد من تسهيل آليات التحصيل ودعم المنظومة بما يحافظ على حقوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.