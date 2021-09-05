الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عضو «الموسيقيين» يكشف حيثيات قرار وقف شاكوش والبحراوي

شاكوش - البحرواي
شاكوش - البحرواي

كشف الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية، حيثيات قرار وقف كل من رضا البحرواي ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك على خلفية المشاجرة الذي حدثت بينهما في أحد حفلات الساحل، مؤكدًا أنهم قرروا وقف شاكوش لأجل غير مسمي ووقف البحرواي لمدة شهرين. 

ورداً علي سؤالاً حول سبب اختلاف عقوبة الثنائي، قال حلمي بكر"لا يمكن أن يتساوي الثنائي في العقوبة؛ لأن ما قام به حسن شاكوش كان رد فعل غريب وخارج بشكل كبير السبب في تغليظ عقوبته هو الفيديو الذي قام بتصويره من أحد الحفلات، فجميعنا شاهد ما فعله وهو أمر غير لائق نهائيًا لفنان له جمهور كبير من طبقات مختلفة ويعتبر قدوة. 

أضاف أن اختلاف العقوبة لا يعني تفضيل طرف على الآخر ولا يعني أننا نأتي على طرف لحساب طرف آخر فعقوة كل منهم جاءت بناءً على رصد ما قام به كل منهم وقت الأزمة بينهم الذي شاهدها الجميع علي منصات التواصل ووقف كل منهم لا يوجد فيه تهاون ونتعاون مع أكثر من جهة؛ لعدم إقامة أي حفلات وإذا ثبت إحياء أي منهم لحفل غنائي فسنقوم باتخاذ قرار فوري بشطبهم ومنعهم من الغناء مرة أخرى.

أما عن موقف حسن شاكوش من نقابة المهن الموسيقية؛ لأنه تقدم في لجنة القيد الأخيرة بالنقابة فأكد عبدالباقي أن شاكوش نجح بالفعل في الاختبارات الأخيرة، لكنه لم يستكمل أوراقه، حتى الآن، وكان يعمل بتصريح وتم سحب هذا التصريح منه لأجل غير مسمي ولازال أمامًا وقت طويل للبت في أمره وتحديد عقوبة نهائية في الوقت الحالي، لكن سيتم النظر فيها مرة أخرى. 

وقف حسن شاكوش وقف رضا البحرواي شهرين شاكوش حسن شاكوش نقابة الموسيقين حلمي عبدالباقي رضا البحرواي

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وائل لطفي

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