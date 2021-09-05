مباحث السويس تضبط تشكيل عصابة تخصص في سرقة المساكن بفيصل

نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن السويس في ضبط 6 عناصر إجرامية تخصصوا في سرقة الشقق والمساكن بنطاق المحافظة.

كانت البلاغات تعددت من وقائع سرقة الوحدات السكنية بنطاق حي فيصل، وأفادت المعاينة والتحريات ان اللصوص يتسلقون أنابيب الصرف وجدران المنازل ويدخلون الشقق عن طريق كسر الأبواب والنوافذ وسرقة محتوياتها.

وعثر بحوزة المتهمين على عثر فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض، وبمناقشتهم ارشدوا عن مكان المسروقات التي لم بيبعوها بعد وهي 6 شاشات عرض ومشغولات ذهبية وثلاث اسطوانات بوتاجاز.