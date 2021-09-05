الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث السويس تضبط تشكيل عصابة تخصص في سرقة المساكن بفيصل

حبس
حبس

نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن السويس في ضبط 6 عناصر إجرامية تخصصوا في سرقة الشقق والمساكن بنطاق المحافظة.

كانت البلاغات تعددت من وقائع سرقة الوحدات السكنية بنطاق حي فيصل، وأفادت المعاينة والتحريات ان اللصوص يتسلقون أنابيب الصرف وجدران المنازل ويدخلون الشقق عن طريق كسر الأبواب والنوافذ وسرقة محتوياتها.

وعثر بحوزة المتهمين على عثر فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض، وبمناقشتهم ارشدوا عن مكان المسروقات التي لم بيبعوها بعد وهي 6 شاشات عرض ومشغولات ذهبية وثلاث اسطوانات بوتاجاز.

تشكيل عصابي الوحدات السكنية سلاح أبيض شكيل عصابى بمديرية أمن السويس سرقة المساكن فرد خرطوش مشغولات ذهبية عناصر إجرامية

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التفكير فى المصريين

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