الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس طالب قتل صديقه بسبب مشادة على «فيس بوك» في الأقصر

فيسبوك
فيسبوك

أمرت النيابة العامة بالأقصر بحبس المتهم بقتل طالب بسلاح أبيض، بعد مشادة كلامية بينهما على "فيسبوك" تطورت لمشاجرة في الشارع.

بدأت أحداث الواقعة بتلقي اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء مجدي لطفي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد باستقبال مستشفى الأقصر العام جثة طالب مقتول في ظروف غامضة يدعى "م. ج" 15 عامًا، مقيم بدائرة بندر الأقصر.

انتقل على الفور ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر وضباط وحدة مباحث قسم بندر الأقصر، إلى موقع الحادث بوسط المدينه وبسؤال والدته المجني عليه اتهمت المدعو "ز. م"، 15 سنة، طالب، مقيم بدائرة القسم، بالتعدي على نجلها بالضرب بخنجر، ما أسفر عن إصابته إصابة نافذة في البطن أودت بحياته في الحال.

وبتكثيف التحريات نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بقسم الأقصر والمديرية، في ضبط المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة "خنجر"، وبمواجهة الجاني اعترف بارتكابه الواقعة المذكورة وذلك لحدوث خلافات بينهما ومشاده كلامية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطورت إلى مشاجره بالشارع.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، وأمر مدير نيابة الأقصر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه على أن يراعى تجديد الحبس في الميعاد.

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وائل لطفي

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