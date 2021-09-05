بعد حلقة شيكابالا.. كيف يتسبب التنمر والعنصرية في الإصابة بالمرض النفسي؟

مازالت حلقة نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، حديث مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها أمس مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية.

«أتعرضت للعنصرية شبهوني بكلب أسود».. كان هذا ما قاله كابتن نادي الزمالك شيكابالا، حيث أوضح أنه أكثر اللاعبين تعرضًا للعنصرية من قبل البعض، مشيرًا إلى أن عدد من الجماهير المتعصبين شبهوه بالكلب الأسود، بل وذهب البعض للمقابر الخاصة به تشبيهًا بأنه "ميت".

وعلق شيكابالا عن هذه التصرفات خلال اللقاء أمس، بأنه كان يتضرر نفسيًا هو وأسرته، الأمر الذي وضعه تحت ضغط كبير، فقد أجهش بالبكاء على الهواء، بعد مشاهدته لتقرير مصور تضمن رسائل له من عدد من جماهير الزمالك والأهلي.

كيف يتسبب التنمر والعنصرية في إصابتك بالمرض النفسي؟

يعد التنمر من الأمور التي زادت بشكل كبير خلال هذه الفترة بسبب الانتشار المذهل لمواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الاستخدام الأمثل لها.

ووفقًا لما ذكره موقع "Psychology" الخاص بالطب النفسي، فالتنمر من المشكلات التي تساهم في زيادة الإصابة بأمراض الاكتئاب والقلق والتوتر.

كما أن العصبية المفرطة من العادات التي تصاحب الشخص الذي يتعرض للتنمر، بسبب عدم التعبير عن شخصيته وضعفه في توصيل فكرته.

ووفقًا لأخر الدراسات الطبية أن الكثير من حوادث العنف والقتل كانت من قبل أشخاص تعرضوا لأحد أشكال التنمر في الصغر.

طبيب نفسي: شيكابالا من الشخصيات الحساسة والعاطفية

أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن اللاعب شيكابالا، من اللاعبين الموهوبين، مشيرة إلى أن شخصية شيكابالا من الشخصيات الحساسة والعاطفية، السبب الذي يدفعه للبكاء عند خسارة الفريق، والعصبية الزائدة.

وأضافت "عبد السلام" أن الشخصية الحساسة، تنخرط في البكاء بسهولة، عند التعرض للحزن أو الفرح، وهذا ما يحدث مع شيكابالا عند كل إخفاق.

ونوهت "عبد السلام"، أن شيكابالا، يواجه صعوبة في تقبل ردود الفعل الانتقادية، حتى ولو كانت معقولة وبنّاءة، الأمر الذى يدفعه إلى تصرفات غير عقلانية.