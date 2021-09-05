الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قاضي المعارضات يجدد حبس تاجر مخدرات في المطرية

حبس
حبس

أمر اليوم قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية بتجديد حبس عاطل 15 يوماً بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش دون ترخيص.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته (بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار - كمية من مخدر الفودو - ميزان حساس- هاتف محمول- مبلغ مالى).

وأقر بمواجهته بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

بدون ترخيص المعمل الجنائي مواد مخدرة سلاح نارى خرطوش قسم شرطة قاضي المعارضات مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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