الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز طالب قتل صديقه في منشأة القناطر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحجز طالب تعدى على صديقه أثناء مزاحهما مما أدى إلى وفاته بمنشأة القناطر محافظة الجيزة، على ذمة التحريات.

كان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بمصرع طالب بسبب مشاجرة مع صديقه، وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن المتوفى يدعى "م. أ"، 16 سنة طالب كان يمزح بالأيدي مع صديقة المتهم و يدعى"ي. د"، 15 سنة، طالب تطورت إلى مشاجرة وتعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب مما أدى إلى سقوطه أرضا وحدوث إصابات بكدمات متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، التي أصدرت قرارها المتقدم.

القتل العمد محافظة الجيزة مصرع طالب منشأة القناطر مباحث الجيزة الإدارة العامة لمباحث الجيزة

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