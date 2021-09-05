الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس أبو قرقاص بالمنيا يتفقد المستشفى العام

رئيس مركز أبوقرقاص
رئيس مركز أبوقرقاص يتفقد المستشفي العام

تفقد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم، مستشفى أبو قرقاص العام وبعض الوحدات الصحية بالمركز؛ تنفيذا لتعليمات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا لضمان سير العمل وانتظام الرعاية والخدمات العلاجية للمرضى بمركز ومدينة أبو قرقاص.

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رئيس مركز أبوقرقاص يتفقد المستشفي العام

وأكد رئيس المركز على استمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز أبو قرقاص، لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق أساليب مكافحة العدوى.

وتابع رئيس المركز سير العمل بمستشفى أبوقرقاص العام ، ومدى توافر أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة سير العمل والتزام الطاقم الطبي، والمرور على الأقسام الداخلية والحضانات ومركز الكلي الصناعي ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى والجودة.

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رئيس مركز أبوقرقاص يتفقد المستشفي العام

وأوضح رئيس المركز أن المحافظ، كان قد أجري جولة تفقدية بقري مركز أبو قرقاص ، حيث يجري العمل في تنفيذ 447 مشروعا بقري المركز، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة  منها 98 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي،63 مشروعا للأبنية التعليمية، 22 مشروعاً للشباب والرياضة، مع استمرار تنفيذ الاعمال تباعاً وفقا للخطة الزمنية المحددة.

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رئيس مركز أبوقرقاص يتفقد المستشفي العام

وتابع المحافظ خلال جولته أعمال إنشاء وتوسعة مدارس المطاهره الشرقية للتعليم الأساسي، ومدرسة بني حسن الشروق، ومدرسة ابو جناح للتعليم الأساسي، كما تفقد الأعمال الإنشائية لمركز شباب المطاهرة الشرقية، بالإضافة لمتابعة أعمال مد وتدعيم خطوط المياه بقرية أبو جناح، كما تفقد الاعمال الإنشائية لوحدة المعالجة بقرية الديابة، ومجمع خدمات قرية بني حسن الشروق، والأعمال الإنشائية لمحطة مياه الشيخ تمي، واعمال دعم خطوط مياه بقرية كرم ابو عمر.

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رئيس مركز أبوقرقاص يتفقد المستشفي العام

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من أهالي القري، حيث استمع الى ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية التي يتم تنفيذها.

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رئيس مركز أبوقرقاص يتفقد المستشفي العام
المنيا رئيس مركز أبوقرقاص يتفقد المستشفي العام توافر الأدوية والمستلزمات الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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