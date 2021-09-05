إيمان سلامة عن «كدبة كبيرة»: مسلسل اجتماعي يتحدث بوقائع حقيقية

أعربت الفنانة الشابة إيمان سلامة، عن بالغ سعادتها لمشاركتها في الموسم الثاني بحكاية “كدبة كبيرة”، من مسلسل نجح وحجز مكانته في قلوب الجماهير بعد نجاح موسمه الأول، قائلًة: «مبسوطة جدًا لأني كنت عايزة أشارك في عمل ناجح زي دا ويزود رصيدي عند الناس».

وأشارت إلى أن دورها الذي ستجسده في حكاية «كدبة كبيرة» هو ظهورها بدور فتاة تدعي إيمان وهي ممثلة مغرمة بالسوشيال ميديا و«التريند» وتشارك في عمل فني مع الفنان أحمد زاهر الذي يظهر بدور ممثل هو أيضًا شخصية يحيي أبو المجد، لكنها مع مرور الأحداث تكشف عن تعرضها للتحرش من قِبل «زاهر» من أجل وصولها للتريند والشهرة.

وأكدت الفنانة الشابة إيمان سلامة، أنها وافقت على العمل فور بسبب القصة والمغزى الكبير من وراء المسلسل قائلًة: "مسلسل اجتماعي يتحدث عن وقائع حقيقية على أرض الواقع"، لافتًة إلى أنها سعيدة جدًا بردود الأفعال على الحلقة الأولى بمجرد عرضها على شاشات التلفزيون أمس السبت.