السبكى: التمريض أحد الركائز الأساسية لنجاح أداء الرعاية الصحية

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هناك اهتماما بمنظومة التمريض باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في نجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة التي ترتكز على عدة محاور للارتقاء بالخدمات التمريضية وضمان توفير الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالمية، سواء على المستوى التعليمي أو المهني، ومنها دراسة أحدث المناهج التعليمية بمعاهد رعاية الفنية للتمريض، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات التدريبية للأجانب لنقل الخبرات إلى الطواقم التمريضية بالمنشآت، وكذلك استحداث زي جديد للتمريض بما يتماشى مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم الفني، ومنها موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدوري، والذي وافق يوم 30 أغسطس الماضي، على إنشاء معهد رعاية نموذجي للتمريض بحي بورفؤاد في محافظة بورسعيد، لازدياد فرص التعليم وارتفاع عدد الطلبة المقبلين على تعلم الخدمات التمريضية وتغطية احتياجات كل المنشآت الصحية للهيئة بالمحافظة، مؤكدًا دعم كل السبل لتوفير تعليم وتدريب طبي متميز بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية والخدمات الطبية والرعاية التمريضية عالميًا.

جدير بالذكر، أنه سبق واجتاز الطلبة والطالبات الخاضعون لكشف اختبارات الهيئة من المتقدمين لمعاهد رعاية الفنية للتمريض ببورسعيد للعام الدراسي 2021-2022، اختبار القدرات "إنجليزي، عربي، حاسب آلي" في الفترة من "16-19" أغسطس الماضي، وأنه يشترط للمتقدمين الحصول على الشهادة الإعدادية بحد أدنى 269 درجة، وألا يقل سن المتقدم في بداية العام الدراسي عن أربعة عشر عامًا ونصف العام، وأن يكون مصري الجنسية وحسن السير والسلوك ومن أبناء محافظة بورسعيد.