«الرعاية الصحية»: قبول أول دفعة بنين منذ 30 عاما بمعاهد التمريض في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الانتهاء من اختبارات كشف الهيئة للطلاب والطالبات الجُدد المتقدمين لمعاهد رعاية الفنية للتمريض "معهد رعاية المبرة الفني للتمريض، معهد رعاية السلام الفني للتمريض" بنظام الخمس سنوات، والتابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد عن العام الدراسي 2022-2021.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إنه ترأس لجنة اختبارت كشف الهيئة الخاص بالطلاب والطالبات الجُدد المتقدمين لمعاهد رعاية الفنية للتمريض ببورسعيد، الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة ونقيب التمريض والمشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس الشيوخ، كما ضمت اللجنة الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، والدكتور حسن الإسناوي، مدير مستشفى السلام بورسعيد، والدكتور محمد الكيكي، مدير مستشفى المبرة، وكلًا من مسئولي التمريض والتعليم الفني بالهيئة والفرع ببورسعيد.

وأكدت الهيئة، أنه يتم القبول لدفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية في معاهد رعاية الفنية للتمريض طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة بعد اجتياز الاختبارات وفق شروط وقواعد وآليات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض للعام الدراسي 2022/2021، مشيرة إلى أنه يخضع المتقدمين لمجموعة من اختبارات التمريض بعد الحصول على الشهادة الإعدادية والتي يعد اجتيازها شرطًا للقبول في معاهد التمريض.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، أن اختبارات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض، تشمل أولًا اجتياز اختبار القدرات سواء تحريريًا أو شفهيًا "لغة إنجليزية، لغة عربية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي"، يليه اختبار كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات "الاختبار النفسي، قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، وغيرها من اختبارات القدرات"، ثم الكشف الطبي والذي يشمل" كشف نظر، كشف باطني، كشف لياقة طبية للوظيفية"، وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

وأضافت، أنه يشهد العام الدراسي 2022/2021 قبول أول دفعة من الطلاب البنين بالمعاهد الفنية للتمريض في محافظة بورسعيد، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 30 عامًا واقتصار المعاهد طوال هذه الفترة على الدراسة للطالبات فقط، لافتة إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لمعاهد رعاية الفنية للتمريض بلغ هذا العام 455 طالب وطالبة، وأنه سيتم قبول 145 طالب وطالبة منهم للعام الدراسي 2022/2021 بعد النجاح في جميع الاختبارات سالفة الذكر وطبقًا لأعلى المجاميع، منهم (80) طالب وطالبة للدراسة بمعهد رعاية السلام الفني للتمريض، و (65) بمعهد رعاية المبرة الفني للتمريض.