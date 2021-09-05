طلاب الثانوية عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية دور ثانٍ: أسهل من الدور الأول

انتهى، قبل قليل، طلاب الثانوية العامة من امتحان اللغة الأجنبية الثانية (دور ثان)، والذي انطلق صباح اليوم الأحد لشعبتي (علمي وأدبي).

وقالت «أميرة محمد»، إحدى طالبات الصف الثالت الثانوي بمدرسة الوراق الثانوية بنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحان اللغة الأجنبية الثانية كان بمستوى الطالب المتوسط، ولم يختلف كثيرا عن امتحان الدور الأول، لافتة إلى أن كافة طلاب الدور الثاني على أمل أن يؤدوا الامتحانات مرة أخرى والالتحاق بالكليات خلال المرحلة الثالثة من التنسيق وليس معاهد.

من جانبها، أكدت «إسراء طارق» أن امتحان اللغة الاجنبية الثانية دور ثانٍ كان أسهل من امتحان الدور الأول، مشيرة إلى أن هناك تشديدات من قبل المراقبين داخل اللجان لمرور الامتحان دون حدوث غش أو تسريب، بالإضافة إلى أن هناك تنبيهات على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

بدورها، أوضحت «أبرار» أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية كان سهلا ومباشرا فيما عدا بعض الأسئلة التي كانت تحتاج إلى تفكير وترجمة.

وانطلقت، أمس السبت، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، وسط متابعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.