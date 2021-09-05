الصحة الفلسطينية تسجل 1923 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 وفيات و1923 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1147 حال تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 3 حالات في قطاع غزة وحالتان في قلقيلية، وحالة في جنين، وحالة في نابلس.

وأضافت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 56 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 144 مريضا، بينهم 12 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,101,246 بينهم 467,588 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وفى وقت سابق من اليوم، أبدى خبير بريطاني بارز تعجبه من قرار اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في المملكة المتحدة بعدم التوصية بتقديم اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" للأطفال بين 12 و15 عاما من العمر، مؤكدا أن تطعيم الأطفال هو الحل الأفضل لمنع زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس خلال الشتاء المقبل.

وقال البروفيسور بيتر أوبنشاو، عضو المجموعة الاستشارية للتهديدات الفيروسية التنفسية الجديدة (نيرفتاج)، التي تقدم المشورة للحكومة البريطانية-حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية- إنه "مندهش قليلا" من قرار لجنة التطعيم والتحصين -المشرفة على التطعيم ضد "كوفيد-19"- مضيفا: "نعلم أن الفيروس ينتشر بشكل واسع للغاية بين تلك الفئة العمرية، وأنه إذا كنا نرغب في خفض المعدلات ومنع المزيد من الزيادات في الإصابات لاحقا في الشتاء، فإن تلك هي الفئة التي تحتاج لأن تكون محصَّنة".

يأتي ذلك بينما تتحدث تقارير إعلامية عن سعي الحكومة للمضي قدما في تقديم اللقاحات للفئة العمرية بينة 12 و15 عاما، رغم توصية اللجنة المشتركة.