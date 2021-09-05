الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل قتل شابا بسبب خلافات التنقيب عن الآثار في العياط

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد  بحبس عاطل متهم بقتل شاب بإطلاق النار عليه فى العياط، بسبب خلاف بينهما على التنقيب عن الآثار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح بدون ترخيص.

- حبس 4 متهمين آخرين

وأمرت جهات التحقيق بحبس 4 أشخاص آخرين شاركوا فى التنقيب عن الآثار، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها. 

و كان مركز شرطة العياط، قد تلقى بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى قرى المركز، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجنى عليه اشترك مع آخرين فى التنقيب عن الآثار، ونتيجة خلاف متعلق بأولية التنقيب، بينه وبين عامل من المنقبين عن الآثار، أطلق الأخير النار عليه وفر هاربا.

و  تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، كما تم ضبط 4 أشخاص آخرين شاركوا فى التنقيب عن الآثار، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

القتل العمد الأجهزة الأمنية التنقيب عن الآثار حبس 4 أشخاص تحريات الاجهزة الامنية المتهم بقتل شاب حيازة سلاح بدون ترخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

كيف استعدت وزارة الهجرة لعودة العمالة المصرية إلي الخارج؟

زوج الأسيرة الفلسطينية المحررة أنهار الديك: الضغط الشعبي والقانوني دفع الاحتلال للإفراج عنها (خاص)

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن

حبس عاطل قتل شابا بسبب خلافات التنقيب عن الآثار في العياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترفض مشروع التسوية الإسرائيلي بشأن القدس

«جماعات المعبد» تحرض المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى

بعد تعيين العميل "R": ما التحديات التي تنتظر رئيس الشاباك الجديد؟