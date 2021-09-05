حبس عاطل قتل شابا بسبب خلافات التنقيب عن الآثار في العياط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد بحبس عاطل متهم بقتل شاب بإطلاق النار عليه فى العياط، بسبب خلاف بينهما على التنقيب عن الآثار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح بدون ترخيص.

- حبس 4 متهمين آخرين

وأمرت جهات التحقيق بحبس 4 أشخاص آخرين شاركوا فى التنقيب عن الآثار، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

و كان مركز شرطة العياط، قد تلقى بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى قرى المركز، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجنى عليه اشترك مع آخرين فى التنقيب عن الآثار، ونتيجة خلاف متعلق بأولية التنقيب، بينه وبين عامل من المنقبين عن الآثار، أطلق الأخير النار عليه وفر هاربا.

و تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، كما تم ضبط 4 أشخاص آخرين شاركوا فى التنقيب عن الآثار، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.