الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الفرقاطة البحرية الهندية «تابار» تزور الإسكندرية

الفرقاطة البحرية
الفرقاطة البحرية الهندية

أعلنت سفارة الهند بالقاهرة، اليوم الأحد، أن فرقاطة الخطوط الأمامية التابعة للبحرية الهندية «أي. إن. إس. تابار» تقوم حاليًا بزيارة لمدة 3 أيام إلى الإسكندرية.

وذكرت السفارة - في بيان- أن الملحق العسكري بسفارة الهند بالقاهرة العقيد طيار أوديان كومار، كان في استقبال الفرقاطة إلى جانب أفراد من البحرية المصرية.

وأوضحت أن الزيارة التى بدأت أمس الأول الجمعة تأتي في إطار الجولات المستمرة للسفينة في عدة دول في إفريقيا وأوروبا.

ولفتت إلى أن الهند ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية قوية وودية، علاوة على علاقات طويلة الأمد بين القوات البحرية في البلدين، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات القوية بين الجانبين وأيضًا استكشاف طرق جديدة لتعزيز العلاقات من خلال المشاركات التشغيلية للقطع البحرية.

وأوضح البيان أن سفير جمهورية الهند لدى مصر أجيت جوبتيه قام بزيارة على متن السفينة الحربية التي قام بتفقدها، حيث قام القبطان ماهيش مانجيبودي بتعريف الحضور على قدراتها وأدوارها في العمليات الهجومية.

وبعد انتهاء الجولة، أثنى السفير، في كلمته، على طاقم السفن لاتباعهم أعلى المعايير المهنية المتميزة الخالية من الأخطاء.

وأشارت السفارة إلى أنه وبعد استلامه شعار السفينة تابار من القبطان، قام السفير بدوره بتقديم هدية تذكارية من الكريستال عبارة عن "عربة فرعونية مصرية" لوضعها في غرفة الضباط بالسفينة.

تضم السفينة طاقمًا يبلغ أكثر من 300 فرد وهي واحدة من أقدم الفرقاطات الشبحية التابعة للبحرية الهندية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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