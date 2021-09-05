تفاصيل تقييد رجل لأطفاله وتعذيبهم في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بإجراء حوار مع طفلتين ومضمونه قيام والدهما بتقييدهما بالسلاسل الحديدية وتعذيبهما، وتمكنهما من الهرب من المنزل واللجوء لأحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

نتائج فحص الأجهزة الأمنية

بالفحص تبين قيام والدهما تاجر، مقيم بدائرة مركز الإسماعيلية "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، بتقييد بناته الثلاث والتعدى عليهن بالضرب، وقد تمكنت اثنتين منهن من الهرب، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم تحرير نجلته الثالثة بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بهدف تأديبهم .