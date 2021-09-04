إقبال من الطلاب والعاملين بجامعة مطروح لتلقي لقاح كورونا

قال رئيس جامعة مطروح، السبت، إن مركز التطعيمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمقر كلية التربية في مدينة مرسى مطروح، شهد إقبالًا لتلقي لقاح كورونا.

وأضاف رئيس الجامعة أن مركز التطعيم يستقبل الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس يوميًا بمقر كلية التربية من العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

وأشاد النجار بدور الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، في توفير اللقاح للمواطنين بالمجان وأن الجامعة حريصة على تطعيم طلابها ومنتسبيها بلقاح كورونا.

كلية التربية جامعة مطروح

أشار الدكتور مصطفى النجار إلى أنه يجب على جميع متلقي اللقاح تسجيل البيانات على الموقع الرسمي لوزارة الصحة قبل الذهاب لأخذ الجرعة، مشيرًا إلى ظهور اسم جامعة مطروح على موقع التسجيل للتطعيمات.

وأعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، بدء حملة موسعة لتطعيم طلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا، وذلك بمقر كلية التربية، يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة مساءً.

كلية التربية جامعة مطروح

وأكد النجار حرص إدارة الجامعة على صحة طلابها من مخاطر وباء كورونا، وفي إطار الاستعداد لبدء العام الجامعي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢، لضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

كلية التربية جامعة مطروح

وأوضح رئيس الجامعة أن الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح، حتى الآن، عليهم التسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg مع ضرورة الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقم، والتوجه بعدها إلى مقر كلية التربية لتلقي اللقاح.

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، حصول وفد الجامعة الذي شارك في برنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والذي انعقد بمعهد إعداد القادة بحلوان في الفترة من ٢١ - ٢٤ أغسطس الجاري، بأربع مراكز متقدمة في المسابقات التي شارك فيها.