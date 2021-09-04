السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال من الطلاب والعاملين بجامعة مطروح لتلقي لقاح كورونا

كلية التربية جامعة
كلية التربية جامعة مطروح

قال رئيس جامعة مطروح، السبت، إن مركز التطعيمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمقر كلية التربية في مدينة مرسى مطروح، شهد إقبالًا لتلقي لقاح كورونا.

وأضاف رئيس الجامعة أن مركز التطعيم يستقبل الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس يوميًا بمقر كلية التربية من العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

وأشاد النجار بدور الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، في توفير اللقاح للمواطنين بالمجان وأن الجامعة حريصة على تطعيم طلابها ومنتسبيها بلقاح كورونا.

IMG-20210904-WA0036
كلية التربية جامعة مطروح 

أشار الدكتور مصطفى النجار إلى أنه يجب على جميع متلقي اللقاح تسجيل البيانات على الموقع الرسمي لوزارة الصحة قبل الذهاب لأخذ الجرعة، مشيرًا إلى ظهور اسم جامعة مطروح على موقع التسجيل للتطعيمات.

وأعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، بدء حملة موسعة لتطعيم طلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا، وذلك بمقر كلية التربية، يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة مساءً.

IMG-20210904-WA0034
كلية التربية جامعة مطروح 

وأكد النجار حرص إدارة الجامعة على صحة طلابها من مخاطر وباء كورونا، وفي إطار الاستعداد لبدء العام الجامعي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢، لضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

IMG-20210904-WA0035
كلية التربية جامعة مطروح 

وأوضح رئيس الجامعة أن الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح، حتى الآن، عليهم التسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg مع ضرورة الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقم، والتوجه بعدها إلى مقر كلية التربية لتلقي اللقاح.

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، حصول وفد الجامعة الذي شارك في برنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والذي انعقد بمعهد إعداد القادة بحلوان في الفترة من ٢١ - ٢٤ أغسطس الجاري، بأربع مراكز متقدمة في المسابقات التي شارك فيها.

جامعة مطروح أعضاء هيئة التدريس لقاح كورونا العاملين بجامعة مطروح مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

«مدبولي» عن مشروع النهر الأخضر: شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

أمطار وانخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

تأجيل محاكمة زوجة وعشيقها في مقتل «برنس مطروح» لـ 4 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية

بلدية الاحتلال الإسرائيلى تجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس