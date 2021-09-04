السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربي يحبط استهداف السعودية بصاروخ بالستي

استهداف السعودية
استهداف السعودية بصاروخ باليستي

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، اعتراض وإحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية.

وأوضحت قوات التحالف أن الصاروخ البالستي الذي اعترضته قوات الدفاع السعودية أطلق باتجاه نجران، حسب قناة "العربية".

التعاون الإسلامي تدين هجمات الحوثيين

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أدان اليوم السبت، استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية بالطائرات المسيرة المفخخة.

وأشاد العثيمين بقدرات وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجدد العثيمين دعم وتأييد التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وأكد أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معتبراً أن تلك الأفعال "جرائم حرب". 

التحالف العربي يدمر 3 مسيرات مفخخة

وقد أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، 3 مسيرات مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة.

وذكر التحالف العربي في بيان مساء اليوم، أن قواته تتابع نشاط الحوثيين بإطلاق المسيرات المفخخة وتتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين، حسب قناة "العربية".

وأضاف: "التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنيين".

التحالف العربي لدعم الشرعية التحالف العربي اليمن السعودية الحوثيين جماعة الحوثي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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