الثلاثاء.. مجلس نقابة المحامين يبحث زيادة المعاشات ومدونة السلوك

يعقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائي عطية، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تخص المحامين.

ووفق قرار النقيب بدعوة المجلس، فإن الاجتماع يناقش النظر في المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة والتي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام، وكذلك التصديق على مدونة السلوك النقابي التي أعدها المكتب الفني لنقيب المحامين.

كما يبحث الاجتماع الموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين وكذلك النظر في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة السادة المحامين في كافة النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة.

فيما تنظم نقابة المحامين غدا الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات: «السويس ـ المحلة الكبرى ـ المنوفية ـ بورسعيد ـ جنوب البحيرة ـ جنوب الشرقية ـ دمياط»، وذلك برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام للنقابة حسين الجمال.

وتعقد الجلسة بمقر النقابة العامة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستأنف الجلسات يوميًا حتى الأربعاء المقبل.

تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد:

– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

– من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين.

– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.