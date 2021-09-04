السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة فكهانى داخل منزله في الشرقية

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب داخل منزله بمدينة ديرب نجم.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز ديرب نجم يورو بلاغا من أهالى بانبعاث رائحة كريهة من منزل أحد المنازل لشارع الضغط العالي أمام برج الطباخ بمدينة ديرب نجم.

وتوجهت قوة من ضباط مباحث مركز ديرب نجم وبالفحص تم العثور على جثة طة سيد احمد بائع فاكهة ومبلغ بتغيبه منذ فترة، وتم استدعاء الأدلة الجنائية والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية امن الشرقية كشف لغز مدينة ديرب نجم رائحة كريهة

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لم تعد شرطى العالم!

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