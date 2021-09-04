السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موديرنا تطلب موافقة على استخدام جرعة ثالثة في أوروبا

موديرنا
موديرنا

تقدمت شركة "موديرنا" الأمريكية المطورة للقاح المضاد لـ(كوفيد-19) بطلب للهيئة المنظمة للأدوية في أوروبا للحصول على موافقة مشروطة لاستخدام جرعة ثالثة معززة من اللقاح في التكتل.

وأضافت الشركة- حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أن بيانات الدراسة السريرية وتحليلات إضافية أظهرت أن جرعة معززة قدرها 50 ميكروجرامًا من لقاحها تحفز استجابات قوية للأجسام المضادة ضد سلالة دلتا المتحورة من الفيروس.

وذكرت الشركة أنها قد أكملت تقديم البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المعروفة اختصارًا بـ"إف دي إيه" لاستخدام جرعة معززة ثالثة من لقاحها ذي الجرعتين بالولايات المتحدة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

موديرنا كوفيد-19 اوروبا سلالة دلتا الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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