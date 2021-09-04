السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بسنغافورة.. واليابان تسارع لإنشاء مواقع علاج مؤقتة للمرضى

كورونا بسنغافورة
كورونا بسنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 68 ألفًا و479 حالة بعد تسجيل 259 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، اليوم السبت: أنه لم تُسجل حالات وفاة جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس عند 55 وفاة.

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة (ماينيتشي) بأن الحكومة اليابانية تخطط لتمديد حالة الطوارئ في طوكيو والمحافظات المحيطة بها حتى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد، لافتة إلى أن البلاد وسعت الشهر الماضي قيود الطوارئ لتشمل حوالي 80٪ من سكانها حتى 12 سبتمبر الجاري، إلا أن عدد الحالات المتزايد والضغط على النظام الطبي لم يخف بشكل كاف في طوكيو والمناطق المحيطة للسماح برفع القيود.

كما كشف استطلاع أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومات المحلية للأقاليم في اليابان تسارع لإنشاء مواقع علاج مؤقتة لمرضى فيروس كورونا في ظل الارتفاع الأخير في حالات العدوى، الذي تسبب في عجز خطير في المستشفيات بجميع أنحاء البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بين 26 أغسطس الماضي و2 سبتمبر الجاري، أظهر أن 25 حكومة محلية افتتحت بالفعل أو تخطط لافتتاح منشآت علاج مؤقتة لمرضى كورونا.

وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو اليوم 2362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت مستويات العدوى غير المسبوقة بفيروس كورونا في اليابان، الناتجة عن تفشي سلالة "دلتا" المُعدية للغاية، قد تجاوزت قدرات المستشفيات لعلاج هذا العدد من المرضى في العديد من مناطق البلاد، وهو ما دفع رئيس الوزراء الياباني يوشهيدي سوجا بإبلاغ الحكومات المحلية بتوفير أسّرة المستشفيات فقط للمصابين بأعراض شديدة.

الصحة السنغافورية كورونا فيروس كورونا الوفيات الحكومة اليابانية

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