تجديد حبس ربة منزل متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة بالزيتون

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم السبت، حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة وتدعى "سميرة سعيد" باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بقيامها بارتكاب 4 وقائع سرقات بدائرة القسم، بأسلوب المفتاح المصطنع، وأضافت أن كسر مفتاح الشقة داخل كالون الباب هو السبب فى سقوطها فى قبضة الأجهزة الأمنية، وبسؤاله الضحية أفاد عقب عودته من عمله تفاجأ بوجود مفتاح الشقة مكسورًا داخل كالون الباب وبالدخول إلى الشقة من شرفة المنور تبين له وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته، وبالصعود الى أعلى العقار تمكن من ضبط المتهمة أثناء اختبائها وكانت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على إحدى السيدات بمنطقة الزيتون، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من الأهالي بضبط إحدى السيدات عقب قيامها بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن بعقار كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية "لها معلومات جنائية") وبحوزتها (مجموعة من المفاتيح المصطنعة- مصوغات ذهبية "مجهولة المصدر").

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين، مقيم بالعقار محل البلاغ بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتها)، وأضافت مزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفت بارتكاب (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأمكن بإرشادها ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها (سيئى النية)، كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي وأقرت بشرائها عددًا من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها الإجرامي، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات.