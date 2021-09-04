تجديد حبس ربة منزل متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة بالزيتون
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم السبت، حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة وتدعى "سميرة سعيد" باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بقيامها بارتكاب 4 وقائع سرقات بدائرة القسم، بأسلوب المفتاح المصطنع، وأضافت أن كسر مفتاح الشقة داخل كالون الباب هو السبب فى سقوطها فى قبضة الأجهزة الأمنية، وبسؤاله الضحية أفاد عقب عودته من عمله تفاجأ بوجود مفتاح الشقة مكسورًا داخل كالون الباب وبالدخول إلى الشقة من شرفة المنور تبين له وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته، وبالصعود الى أعلى العقار تمكن من ضبط المتهمة أثناء اختبائها وكانت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على إحدى السيدات بمنطقة الزيتون، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".
تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من الأهالي بضبط إحدى السيدات عقب قيامها بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن بعقار كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية "لها معلومات جنائية") وبحوزتها (مجموعة من المفاتيح المصطنعة- مصوغات ذهبية "مجهولة المصدر").
وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين، مقيم بالعقار محل البلاغ بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتها)، وأضافت مزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفت بارتكاب (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وأمكن بإرشادها ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها (سيئى النية)، كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي وأقرت بشرائها عددًا من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها الإجرامي، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات.