البابا تواضروس يشارك فى ختام ملتقى لوجوس الأول (صور)

اختتمت فعاليات ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في احتفال حضره قداسة البابا تواضروس الثاني، وتسعة من أحبار الكنيسة بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

جانب من اللقاء

بدأت مراسم الختام بدخول قداسة البابا والصلاة ثم عزف السلام الوطني، بعدها ألقى بعض من الشباب المشاركين في الملتقى من مختلف الإيبارشيات كلمات عبروا فيها عن سعادتهم بالمشاركة في ملتقى لوجوس الأول ووجودهم في ضيافة الكنيسة و قداسة البابا طوال فترة الملتقى كما شكروا الآباء المطارنة والأساقفة الذين أوفدوهم لحضوره.

كما ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمته التي بدأها بكلمة عن مثلث الرحمات نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، الذي تنيح مساء السبت السابق للختام، وعن خدمته التي أثْرَت الكنيسة ذاكرًا أولاده ومحبيه وكيف خدمت أسرته الكنيسة وأولهم أخوه مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس النائب البابوي لأوروبا ومطران ميلانو، كما أشار قداسته إلى هدف الملتقى الرئيسي وهو ترسيخ الانتماء لدى الشباب واستمتاعهم بالجذور، الذي تجلى من خلال إقامة القداسات والكلمات الروحية واجتماعات الصلاة، ثم اندماج الشباب من خلال الندوات والمحاضرات والزيارات السياحية والدينية، بالإضافة إلى اللقاءات التي عُقِدت مع بعض الشخصيات العامة المصرية موصيًا الشباب بنقل حالة الفرح التي عايشوها أثناء فعاليات الملتقى إلى إيبارشياتهم، ثم قام قداسته والأحبار الحاضرون بتقديم الهدايا التذكارية وشهادات التقدير على شباب الملتقى.

وحضر الختام من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا فام أسقف شرق المينا، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة.

جانب من اللقاء

واستمرت فعاليات ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمدة أسبوع بمشاركة ٢٠٠ من شباب وشابات الكنيسة ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري بهدف التمتع بالجذور الكنسية والوطنية كما يشير عنوانه "التمتع بالجذور".

فيما عقدت في إطار فعاليات ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الارثوذكسية، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، الجلسة الختامية "سيمنار الشباب" الذي يمثل واحدة من أكثر الفعاليات المميزة بالملتقى والتي تهدف بالأساس إلى إبراز دور شباب الكنيسة من خلال عرض أفكارهم ومقترحاتهم حيث ناقش الشباب المشاركون في الملتقى على مدار ثلاث جلسات أفكارهم ومقترحاتهم المتعلقة بخمسة موضوعات، تمثل علاقة الشباب بالوطن والعمل المجتمعي، والفن، والميديا، والأسرة، والخدمة.

وتم تقسيم الشباب إلى خمس مجموعات، كل منها ناقشت الوضع الراهن والتحديات والتوصيات لموضوع محدد من الموضوعات سالفة الذكر، وأخيرًا جاءت الجلسة الختامية للسيمنار بحضور قداسة البابا الذي استمع ببالغ الاهتمام والتقدير لتوصيات الشباب المتعلقة بالموضوعات الخمسة.



وأثنى قداسته كثيرًا على أداء الشباب الرائع في صياغة الأفكار والاقتراحات وأوضح قداسته انه سوف تتم مناقشة هذه التوصيات ودراستها بعناية شديدة في جلسة المجمع المقدس القادمة، كما استلم ملف التوصيات من الشباب لعرضها على المجمع.