تحرير 200 محضر لمخالفات تموينية خلال أسبوع في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف السبت، تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية "في الفترة من 29 أغسطس الماضى وحتى 4 سبتمبر الجاري بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة، لتحقيق الانضباط في الأسواق؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة أسفرت عن تحرير 115 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 11محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن،و 24محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و 24 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين و13 محضرًا للتصرف في 195 جوال دقيق مدعم، و8 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و6 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و10 محاضر للتوقف عن ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين؛ للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجارمن قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية، و4 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و7 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية ،بجانب تحرير 8محاضر لبدالين بقالين"تموينيين لتصرفهم في بعض السلع والمقررات التموينية بقيمة 40 ألف جنيه.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و24 محضر لجزارين وتجارلعدم حمل شهادات صحية،و5 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، وضبط 100كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية،و3 محاضر لأحد التجار لقيامه بتجميع 27 جوال دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعه في السوق السوداء.

في حين تم تحرير 12 محضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسؤول والعاملين بالمستودع ومحضر ضد أحد المستودعات لقيامه بتجميع 250 أسطوانة بوتاجاز "مخصصة للاستخدام المنزلي"بغرض بيعها في السوق السوداء، بينما تم تشغيل 2 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، ليصل إجمالي المحطات التي تم إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 14 محطة بدائرة المحافظة وجار المتابعة مع الشركات والأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بباقى المحطات.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري، تم سحب 8 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد مصانع الأجبان لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهة المختصة وقد تم التحفظ على طن ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تحرير محضر لأحد التجار لقيامه بحيازة وبيع سكر ناقص الوزن، حيث تم التحفظ على 540 كيلوجرام من السكر واتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشأن.

ووجه المحافظ مسؤولى قطاع التموين باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.