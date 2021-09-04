السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قومي المرأة» يتابع حالة سيدة تعرضت للضرب والتعدي الجنسي بالقاهرة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أعلن المجلس القومي للمرأة متابعته عن كثب حالة سيدة في العقد الثاني من العمر وجدها عدد من المواطنين ملقاة في أحد شوارع القاهرة وبحالة صحية متدهورة، وقاموا بإبلاغ الشرطه التي تحركت على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة لمساعدتها.

وأكد المجلس أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يعمل من جانبه على توفير مكان آمن لها للإقامة، كما قام المكتب بزيارة السيدة في المستشفى للاطمئنان عليها ومتابعة حالتها الصحية غير المستقرة. 

وأعلن المجلس، نقل السيدة إلى المستشفي وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود مخدرات بنسبة عالية في تحليل الدم، وأكد الكشف الطبي تعرضها للضرب والتعدي الجنسي من مجموعة من الأفراد، استطاعت الشرطه القبض على أحدهم وجاري ملاحقة الآخرين، وأفاد الطبيب المعالج بأن نسبة وعي السيدة 10% وفي حالة صدمة.

وأكد المجلس، أن المستشفى تواصل مع أهلها لإدخالها رعاية مركزة، لكنهم رفضوا استلامها، حيث تم التمكن من الوصول لزوج السيده والذي تعرف عليها وكان قد أبلغ عن اختفائها منذ 3 سنوات.

وأضاف المجلس: «رفعت الشرطة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة الحالة إلى النيابه العامة التي تواصلت بدورها مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لمساندة السيدة قانونيا وإيجاد مكان ملائم لاستقبال الحالة، والذي وفره المكتب بالفعل من خلال تواصله مع الجهات المعنية».

وأكد المجلس متابعة كل من النيابة العامة والمجلس معا الموقف للتدخل السريع فى حالة السيدة وفقا للمستجدات.

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