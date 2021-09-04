استطلاع: غالبية الألمان يريدون إرسال تحالف ميركل المسيحى إلى المعارضة

أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن رغبتهم في أن يذهب التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى صفوف المعارضة، عقب الانتخابات العامة المقررة في 26 سبتمبر الجاري.

وأجاب نحو 56% من الألمان بـ"نعم بالتأكيد" أو "نعم إلى حد ما" على سؤال: "هل ترغب في أن يذهب التحالف المسيحي إلى المعارضة عقب 16 عامًا من توليه الحكم؟".

وفي المقابل، أجاب بالنفي على السؤال نحو 35% من الألمان، في الاستطلاع الذي أجري بتكليف من صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية والتي نشرت نتائجها في عددها الصادر اليوم السبت، وأعربوا عن رغبتهم في أن يواصل التحالف المسيحي المشاركة في الحكومة.

وشارك في الاستطلاع أكثر من 5 آلاف ألماني خلال الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر الجاري.

يُذكر أن شعبية التحالف المسيحي تراجعت في استطلاعات الرأي خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينما ارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم الحالي.

وفي استطلاعات الرأي التي أجرتها العديد من المعاهد، تفوق الاشتراكيون بمرشحهم للمنافسة على المستشارية، أولاف شولتس، على التحالف المسيحي بمرشحه أرمين لاشيت مؤخرًا بعدة نقاط.

وتراجعت شعبية حزب الخضر مع مرشحهتم للمستشارية أنالينا بيربوك للمركز الثالث.

وفي سياق متصل، عاود التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى التصدر في استطلاعات الرأي بعد تراجع على مدار أسابيع.

فقد حصل التحالف في استطلاع الرأي الأسبوعي الذي يجريه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التليفزيونية على تأييد 25% من الألمان، بزيادة قدرها نقطة مئوية عن الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، فقد حزب الخضر نقطة مئوية واحدة ليحصل على تأييد 24% من الذين شملهم الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه الأربعاء.

وارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر بمقدار نقطة مئوية ليتساوى مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، عند 14%.

وفي المقابل تراجعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بمقدار نقطة مئوية إلى 9%، وحصل حزب اليسار على 6%.

وفيما يتعلق بمسألة المستشارية، أيد 24% من الألمان أن تكون زعيمة حزب الخضر، أنالينا بيربوك، مستشارة ألمانيا المقبلة، بتراجع قدره 8 نقاط مئوية مقارنة بخمسة أسابيع سابقة.