السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: غالبية الألمان يريدون إرسال تحالف ميركل المسيحى إلى المعارضة

ميركل
ميركل

أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن رغبتهم في أن يذهب التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى صفوف المعارضة، عقب الانتخابات العامة المقررة في 26 سبتمبر الجاري.

وأجاب نحو 56% من الألمان بـ"نعم بالتأكيد" أو "نعم إلى حد ما" على سؤال: "هل ترغب في أن يذهب التحالف المسيحي إلى المعارضة عقب 16 عامًا من توليه الحكم؟".

وفي المقابل، أجاب بالنفي على السؤال نحو 35% من الألمان، في الاستطلاع الذي أجري بتكليف من صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية والتي نشرت نتائجها في عددها الصادر اليوم السبت، وأعربوا عن رغبتهم في أن يواصل التحالف المسيحي المشاركة في الحكومة.

وشارك في الاستطلاع أكثر من 5 آلاف ألماني خلال الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر الجاري.

يُذكر أن شعبية التحالف المسيحي تراجعت في استطلاعات الرأي خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينما ارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم الحالي.

وفي استطلاعات الرأي التي أجرتها العديد من المعاهد، تفوق الاشتراكيون بمرشحهم للمنافسة على المستشارية، أولاف شولتس، على التحالف المسيحي بمرشحه أرمين لاشيت مؤخرًا بعدة نقاط. 

وتراجعت شعبية حزب الخضر مع مرشحهتم للمستشارية أنالينا بيربوك للمركز الثالث.

وفي سياق متصل، عاود التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى التصدر في استطلاعات الرأي بعد تراجع على مدار أسابيع.

فقد حصل التحالف في استطلاع الرأي الأسبوعي الذي يجريه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التليفزيونية على تأييد 25% من الألمان، بزيادة قدرها نقطة مئوية عن الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، فقد حزب الخضر نقطة مئوية واحدة ليحصل على تأييد 24% من الذين شملهم الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه الأربعاء.

وارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر بمقدار نقطة مئوية ليتساوى مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، عند 14%.

وفي المقابل تراجعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بمقدار نقطة مئوية إلى 9%، وحصل حزب اليسار على 6%.

وفيما يتعلق بمسألة المستشارية، أيد 24% من الألمان أن تكون زعيمة حزب الخضر، أنالينا بيربوك، مستشارة ألمانيا المقبلة، بتراجع قدره 8 نقاط مئوية مقارنة بخمسة أسابيع سابقة.

ميركل التحالف المسيحي الانتخابات العامة الالمان انجيلا ميركل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

223 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مصر تستلم 525 ألف جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون» اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

محطة تل أبيب

المزيد

مشرعون أمريكيون يؤكدون ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

«بينيت» يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع «الإسرائيلى الفلسطينى»

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟