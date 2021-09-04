السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مطالبات برلمانية بخطوات جادة لربط التعليم الفني بسوق العمل

أيمن محسب
أيمن محسب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة تطوير التعليم الفني.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، وذلك إيمانا بدوره في التنمية الصناعية التي شرعت الدولة في تنفيذها في مختلف ربوع محافظات الجمهورية، مما يستوجب ضرورة ترجمة ذلك في صورة قرارات على أرض الواقع.

وأكد محسب أن سوق العمل كفيل باستيعاب كافة خريجي التعليم الفني على مستوى الجمهورية وأضعاف أضعافهم، ولكن يتبقى أن يتم ربط التعليم بسوق العمل بشكل حقيقى، وذلك لن يتحقق سوى من خلال عدة محاور، أولها تطوير المناهج، على أن يتم وضع خطة عاجلة لسرعة تحويل وتطوير مناھج جميع المھن وتطبیقھا في جميع المدارس، وتحسين مهارات المعلمين، لتقدیم التدریبات العملیة على التعلم عن طریق منھجیة الجدارات وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التي سیتم اتباعھا عند التقدم للاعتماد.

وتابع: "يجب تفعيل استراتيجية جديدة قائمة على مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات بینھم وبین الوزارة، بحیث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولي عقب تخرج الطلاب مباشرة، ومن ثم يكون الطالب مؤهل للاندماج في سوق العمل بشكل كبير، بالإضافة إلى أن نظرة المجتمع لخريجي التعليم الفني مازالت في حاجة لإعادة نظر، بالإضافة لضرورة ضبط سير العمل في المدارس الفنية".

وكانت قد  أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تطوير التعليم الفنى، يتم مكن خلال ربط التخصصات باحتياجات سوق العمل والصناعة الوطنية، موضحة أن البرامج الدراسية التى يتم منحها للطلاب فى المدارس الفنية ملائمة لاحتياجات سوق العمل حتى يحصل الخريج على فرصة عمل حقيقة بعد انتهاء مرحلة دراسته بالثانوى الفنى.

 

 

النائب أيمن محسب مجلس النواب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تطوير التعليم الفني القيادة السياسية التنمية الصناعية

مواد متعلقة

برلمانى: القمة الثلاثية تهدف لتكاتف جهود دعم الموقف الفلسطينى

وكيل «الشيوخ»: الوحدة المجمعة للحماية من العنف يؤكد انحياز الدولة للمرأة

أهداف الحد من الفقر.. 5 توصيات من «الشيوخ» بمجال التضامن الاجتماعي

التوسع في الحاصلات الأساسية.. 5 توصيات من «الشيوخ» بخطة تنمية الزراعة

«الشعب الجمهوري»: توقيت القمة الثلاثية يعيد القضية الفلسطينية للساحة الدولية

برلمانية مستقبل وطن تناقش استعدادات دور الانعقاد الثاني مع نواب الغربية

برلماني: القمة الثلاثية تركز على بناء موقف عربي موحد يدعم قضية فلسطين

برلمانى: القمة الثلاثية تعكس الجهود المصرية لمناصرة القضية الفلسطينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

223 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

مصر تستلم 525 ألف جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون» اليوم

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

محطة تل أبيب

المزيد

مشرعون أمريكيون يؤكدون ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

«بينيت» يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع «الإسرائيلى الفلسطينى»

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟