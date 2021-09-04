السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 مصابين في حادث تصادم بحلوان

حادث تصادم توك توك
حادث تصادم توك توك بسيارة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، الاستعلام عن الحالة الصحية لعدد 4 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي في منطقة متاخمة لمحطة مترو حدائق حلوان محافظة القاهرة تمهيدا لانتقال النيابة العامة للاستماع لأقوالهم ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي بجوار سور مترو حدائق حلوان، وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بجوار سور محطة مترو حدائق حلوان.

 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة،  وتبين اصطدام توك  توك بسيارة ملاكى وإصابة 4 أشخاص ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى حلوان العام.

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