كوريا الجنوبية: تسجيل 1804 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، تسجيل 1804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 1776 إصابة محلية و28 إصابة وافدة من الخارج ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 258 ألفا و 913 إصابة بالإضافة إلى 7 وفيات ليبلغ إجمالي الوفيات 2315 وفاة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - تنتشر الموجة الرابعة من الفيروس، بكوريا الجنوبية والتي بدأت في العاصمة والمدن المجاورة لها في أوائل شهر يوليو الماضي، بوتيرة سريعة.

وفي ظل هذا الوضع، قررت الحكومة الكورية أمس الجمعة، تمديد فترة مستوى التباعد الاجتماعي المطبق حاليا (المستوى الرابع في العاصمة سول والمدن المجاورة لها، والمستوى الثالث في المناطق الأخرى) لمدة شهر واحد إضافي حتى يوم 3 أكتوبر المقبل وسط استمرار الاتجاه التصاعدي لتفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.