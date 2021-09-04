شركة طيران أمريكية تمنح 200 دولار لعامليها لتلقى لقاح كورونا

أعلنت شركة ألاسكا إيرلاينز الأمريكية للرحلات الجوية، أنها ستقدم حافزا بقيمة 200 دولار لعامليها لتشجيعهم على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وذكرت الشركة، في بيان لها، أنه بينما هناك 75 بالمائة من العاملين في شركة ألاسكا تلقوا اللقاح ، لكن الشركة تطمح لأن تقترب من مستوى 100 بالمائة لتلقي التطعيم ضد كورونا.



وأوضحت أن من تلقوا جرعتين كاملتين من اللقاح يصبحون مؤهلين للحصول على مكافأة مالية قدرها 200 دولار، أما العاملون غير الملقحين فيتعين عليهم تقديم إثبات بإجراء اختبار حديث لمعرفة مدى إصابتهم بكورونا كما يجب أن يشتركوا في برنامج تعليمي بشأن اللقاح.



يذكر أن شركة ألاسكا إيرلاينز حذت بهذه الإجراءات حذو شركات أمريكية مثل دلتا ويونايتد إيرلاينز وغيرها في تبني إجراءات أكثر تشددا لمنع انتشار فيروس كورونا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.