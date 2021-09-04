البيت الأبيض يكشف عن خطة بـ65 مليار دولار لتطوير استرتيجية التأهب للأوبئة

كشف البيت الأبيض، عن خطة بقيمة 65.3 مليار دولار أمريكي لتحسين استراتيجية الولايات المتحدة للتأهب، وذلك في ظل مواجهة البلاد لتفشي وباء "كوفيد-19"، ومع استعدادها لأي تهديدات بيولوجية مستقبلية.

ووفقًا لما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية،عن بيان البيت الأبيض، يعتزم الأخير توجيه ذلك المبلغ، على مدى 7 إلى 10 سنوات لصالح تعزيز قدرة البلاد على الاستجابة "بسرعة وفعالية" للأوبئة المستقبلية، مشيرة إلى الارتباك الذي سببه وباء "كورونا" في المجتمع الأمريكي، الذي تسبب أيضًا في قتل مئات الآلاف من الأمريكيين، وملايين حول العالم.

وأشار البيان إلى أن "تكلفة الوقاية من الوباء تبدو تافهة عند مقارنتها بالتكلفة الهائلة في الأرواح والتكلفة الاقتصادية للوباء".

واعتبر إريك لاندر، مدير مكتب السياسة العلمية والتقنية بالبيت الأبيض، أنه من الضروري الالتزام بتخصيص ما بين 15 و20 مليار دولار في البداية من أجل تحقيق انطلاقة سريعة لتلك الجهود، مضيفًا: "بعد خمسة أعوام من الآن نحتاج لأن نكون في وضع أحسن لوقف الأمراض المعدية قبل أن تصبح أوبئة عالمية مثل "كوفيد-19".

وتابع: "هناك احتمال معقول لوقوع وباء آخر خطير يمكن أن يكون أسوأ من كوفيد-10 قريبًا، من المحتمل خلال العقد المقبل"، مشيرًا إلى أنه "من المرجح للغاية أن يكون الوباء القادم مختلف جوهريا عن كوفيد-19، لذا يجب علينا أن نكون جاهزين للتعامل مع أي نوع من التهديدات الفيروسية".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.