سيد رجب ومحمد رياض فى عزاء الراحل ماهر سليم (صور)

حرص الفنان سيد رجب، والفنان محمد رياض، على تأدية واجب العزاء في الراحل الفنان ماهر سليم بمسجد الخلفاء الراشدين بعد أن وافته المنية مساء أمس الأربعاء.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل أمس بمسجد السيدة نفيسة وتم تشييع الجثمان لمقابر العائلة بالفيوم.

ورحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض وتعرضه لأزمة صحية وتدهور حالته خلال الأيام الأخيرة، دخل على إثرها لأحد المستشفيات بدار السلام وأقيمت صلاة الجنازة عليه أمس عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة ويشيع الجثمان لمقابر الأسرة بالفيوم.

عزاء ماهر سليم

ونعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان ماهر سليم، عقب وفاته أمس الأربعاء بعد تعرضه لوعكة صحية، داعيًا الله أن يتغمد الله الراحل برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

عزاء ماهر سليم

ويعتبر الفنان أحد أشهر نجوم المسرح وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون والمسرح، وكان آخر أعمال الفنان الراحل فيلم "وقفة رجالة" بطولة سيد رجب، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وشريف دسوقي.

عزاء ماهر سليم

حصل الفنان الراحل ماهر سليم على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، وكانت شخصية "زيكا" في مسلسل الأطفال الشهير بوجي وطمطم نقطة انطلاقه وسبب شهرته، وأيضًا من خلال أعماله مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين وأيضًا المخرج خالد يوسف.

عزاء ماهر سليم

كان الفنان الراحل عضوًا بفرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، حيث حصل بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية على منحة بفرقة لوسيرنير بفرنسا عام ١٩٨٢، ومنحة أيضًا بأكاديمية الدراما بروما قسم الإخراج عام ١٩٩٢.

عزاء ماهر سليم

وشغل الفنان ماهر سليم العديد من المناصب داخل وزارة الثقافة المصرية، حيث تولى منصب نائب مدير فرقة مسرح الطليعة عام ٢٠١٠، مدير فرقة مسرح الطليعة عام ٢٠١٢، رئيس البيت الفني للمسرح عام ٢٠١٣، ومستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي عام ٢٠١٤، كما كان مدير المهرجان القومي للمسرح عام ٢٠١٣.

عزاء ماهر سليم

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل بالمسرح زنزانة المجانين، المغنية الصلعاء، العسل عسل والبصل بصل، القاهرة ٨٠، العيال تكسب، زمبليطة في المحطة، الزوبعة، الزيارة انتهت، حدث في وادي الجن، علاء الدين وغيرها.

وعمل بالعديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها، اليوم السادس، فتوة الناس الغلابة، المهاجر، المصير، خيانة مشروعة، الفاجومى، حظر تجول، وفي التليفزيون بين عالمين، فرقة ناجي عطا الله، حليم، الإمام المراغي، أرابيسك، زيزينيا، بوابة الحلواني، وكان أشهر أدواره مسلسل "بوجي وطمطم" الشهير في دور زيكا.