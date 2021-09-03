روسيا تحجب 6 شبكات افتراضية خاصة شائعة الاستخدام

أعلن جهاز الرقابة على الاتصالات في روسيا الجمعة حظر ست شبكات افتراضية خاصة شائعة الاستخدام تسمح بالوصول إلى عدد متزايد من المواقع المحجوبة في البلاد.

ورأت هيئة "روسكومنادزور" أن استخدام هذه الشبكات الافتراضية الخاصة يسمح بالوصول إلى "محتوى محظور" ويشجع على "الأنشطة غير المشروعة لا سيما الترويج للمخدرات والمواد الإباحية التي تستغل الأطفال والتطرف والميول الانتحارية".

ولاحظت وكالة فرانس برس أن تطبيق إحدى هذه الخدمات "نورد في بي ان" على الهواتف النقالة كان لا يزال يعمل في روسيا بعد ظهر الجمعة.

وأوضحت الهيئة أنه سيسمح للشركات الروسية التي تستخدم هذه الشبكات في تقنياتها المعلوماتية، بالاستمرار في القيام بذلك إذا تبين أنها لا تنتهك القانون.

وخلافا للصين، لطالما كان الإنترنت مجالًا واسعًا للحرية في روسيا لا يخضع لرقابة السلطات وتستخدمه وسائل الإعلام المستقلة وحركات المعارضة للكرملين.

لكن السلطات الروسية غيرت نهجها في السنوات الأخيرة وحجبت المواقع التي ترفض نقل بياناتها أو فرضت عقوبات على الشركات الرقمية العملاقة المتهمة بعدم إزالة المحتوى "غير القانوني".

في الأشهر الأخيرة، حجبت السلطات عدة مواقع مرتبطة بالمعارض المسجون أليكسي نافالني، مع اقتراب استحقاق الانتخابات التشريعية في سبتمبر الحساس جدا بالنسبة للكرملين.

كما تبنت روسيا في عام 2019 قانونًا لتطوير شبكة إنترنت سيادية منفصلة عن الخوادم الكبرى العالمية. وتنفي السلطات رغبتها في بناء شبكة وطنية تخضع لرقابة رغم مخاوف منظمات غير حكومية ومعارضين من هكذا توجه.

وعلي صعيد اخر.. ذكرت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روس كومنادزور)، أنه تم تغريم بعض مواقع التواصل الاجتماعي بملايين الروبلات.

وذكرت (روس كومنادزور) - في بيان، اليوم الخميس- بأن محكمة في موسكو غرمت شركة (فيس بوك) بمبلغ مالي قدره 15 مليون روبل، وهو ما يعادل حوالي 200 ألف دولار؛ لرفضها المتكرر لتوطين بيانات المستخدمين في روسيا.

وأضافت أن محكمة صلح في موسكو فرضت غرامة قدرها 4 ملايين روبل على خدمة الماسنجر (WhatsApp) لرفضها توطين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس أيضا .

وأشارت إلى أن محكمة صلح موسكو فرضت غرامة قدرها 17 مليون روبل على موقع (تويتر) كذلك لنفس السبب.