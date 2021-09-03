الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العفو الدولية تطلب بالإفراج الفوري عن الناشط الجزائري سليمان بوحفص

الناشط الجزائري سليمان
الناشط الجزائري سليمان بوحفص

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية اليوم بالإفراج الفوري عن الناشط سليمان بوحفص والسماح له بمغادرة البلاد بعد أن كان تم ترحيله من تونس قبل أيام.

ونقلت المنظمة عن عائلة بوحفص أنه معرض لخطر جسيم وسوء معاملة في السجون الجزائرية حيث سبق أن تعرض للمعاملة السيئة.

وسبق أن تم اعتقال الناشط المعتنق للديانة المسيحية، بعد نشره تدوينات اعتبرت مسيئة للإسلام، وفق المنظمة.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بعد أن واجه سليمان بوحفص عامين من السجن الجائر في الجزائر، ذهب إلى تونس بحثا عن الأمن والأمان، ولكنه يبدو أنه لم يكن بعيدا بما يكفي عن أيدي الحكومة الجزائرية".

ولم تدل السلطات في تونس بأي معلومات بشأن عملية ترحيل بوحفص. 

وكانت نحو عشرين منظمة حقوقية نددت بعملية اختطافه من مقر سكنه من قبل رجال أمن بلباس مدني وترحيله. 

واتهمت السلطات بخرق التزاماتها الدولية في حماية اللاجئين، وأوضحت المنظمة أن "الحكومة التونسية تشارك المسؤولية عن مصيره، وينبغي أن تكشف عن دورها في اختطافه وإعادته إلى الجزائر. فعملية ترحيله تصل إلى حد الإعادة القسرية وهي سابقة تبعث عن القلق البالغ بالنسبة لتونس. 

العفو الدولية منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية تونس الجزائر الافراج الفوري الحكومة التونسية القانون الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

براتب يصل لـ 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات للصف الثالث الثانوي 2021 برقم الجلوس

«شيكابالا» فى أسوان.. احتفال خاص بالدورى (صورة)

شروط السفر إلى الكويت من مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تحاكم إسرائيلية بسبب علاقتها بحزب العمال

سوريا تطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل فى الجولان

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 32 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا