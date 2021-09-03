رسائل دعم وبرقيات عزاء.. العرب يساندون أمريكا في كارثة «إيدا»

أعربت عدة دول عربية عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في كارثة إعصار «إيدا» الذي ضرب عدة ولايات أمريكية، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا فيما أرسل عدد من قادة الدول العربية، برقيات تعزية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال البيت الأبيض مساء أمس الخميس، إن الرئيس جو بايدن، أعلن حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي، وأمر بمساعدة اتحادية لدعم الجهود المحلية لمواجهة الكارثة الناتجة عن الطقس المصاحب لانسحاب الإعصار أيدا، حسبما أقادت "رويترز".

ولقي نحو 44 شخصًا على الأقل حتفهم جراء مرور الإعصار إيدا في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي مما دفع السلطات لإصدار إعلان نادر لحالة الطوارئ ليل الأربعاء وصباح الخميس بسبب ما عدَّ حدثا "تاريخيًا" مرتبطًا بالأحوال الجوية.

مصر

وفي هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية، مساء أمس، عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعبًا، وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار آيدا الذي ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها تضامن مصر، حكومةً وشعبًا، ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المصاب الأليم.

الكويت

من جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبَّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإعصار الذي وقع في ولاية لويزيانا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، راجيًا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية آماله بأن يتمكن المسؤولون في الولايات المتحدة من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بعث كلا من؛ ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس بايدن.

البحرين

وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية جراء العواصف القوية والفيضانات الناجمة عن إعصار آيدا، والتي خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وعبرت وزارة الخارجية في بيانها عن بالغ التعازي والمواساة إلى الحكومة والشعب الأمريكي الصديق في ضحايا تلك العواصف، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

سلطنة عمان

كما أعربت وزارة الخارجية العمانية عن خالص تعازي السلطنة وصادق مواساتها للولايات المتحدة حكومةً وشعبًا ولذوي الضحايا في الفيضانات الناجمة عن إعصار إيدا، كما عبّرت عن التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

قطر

من جهته، بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ضحايا الفيضانات التي ضربت المنطقة الشمالية الشرقية بأمريكا، الناجمة عن إعصار "إيدا"، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بعث كلا من؛ نائب أمير قطر عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس بايدن.