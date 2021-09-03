الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في روسيا

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الجمعة، انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في روسيا خلال أغسطس الماضي في ظل تراجع الطلب وانخفاض ثقة الشركات.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات، بحسب مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية، إلى 49.3 نقطة في أغسطس الماضي، مقابل 53.5 نقطة خلال يوليو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، وأقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

يذكر أن هذا التراجع هو الأول منذ ديسمبر الماضي.

وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة للقطاع خلال الشهر الماضي رغم نمو طلبات التصدير الجديدة. كما تراجع المؤشر الفرعي لتضخم التكلفة إلى أقل مستوياته منذ سبعة أشهر، وتراجعت أسعار بيع الخدمات أيضا.

وتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع الشهر الماضي إلى 63.4 نقطة مقابل 67.8 نقطة خلال يوليو الماضي.

وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف خلال أغسطس الماضي لأول مرة منذ يناير الماضي. كما تراجعت الطلبيات المتراكمة لدى قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي.

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