رئيس الأسقفية لـ«كنائس مصر»: نعيش مرحلة تنمية شاملة ونمد يدنا لدعم الدولة

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للأسقفية وفدًا من الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، و كان في استقبالهم القس يشوع بخيت الأمين العام المساعد لمجلس كنائس مصر وممثل الكنيسة الأسقفية في المجلس.

- تفاصيل اللقاء

و أعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بزيارة أعضاء الأمانة العامة الذين يمثلون الطوائف المسيحية المختلفة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعيش مرحلة تنمية شاملة ومن ثم تمد الكنائس يد العون لها.

واعتبر القس رفعت فتحي عضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، إن المجلس يشكل رابطة قوية، تسعى لنشر الفكر المسكوني في المجتمع المصري، متمنيًا أن تصل روح المحبة لجميع المسيحيين ولا تقتصر على القيادات الكنسية فقط.

وتمنى القس رفعت، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، أن يضطلع المجلس بدور أكبر لدعم الدولة في المرحلة المقبلة في ظل التحديات السياسية والأقتصادية التي تواجهها البلاد

بينما أشار الأب بولس جرس الأمين العام السابق للمجلس، إلى إن المطران منير حنا أدى دوره بكل شجاعة في الكنيسة الأسقفية ومجلس كنائس مصر متمنيًا للمطران سامي فوزي السير على نفس المسيرة

وصلي الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي، الأمين العام الحالى لمجلس كنائس مصر ورئيس دير مارجرجس اليوناني البطريركي في مصر القديمة، للمطران سامي فوزي أن يقدم خدمة مليئة بالانتصارات الروحية، وأن تبدأ فترة تعارف بين جميع الكنائس على مستوى الجمهورية

- تاريخ الكنيسة الأسقفية

ونشأت فى مصر عام 1839 عندما منح والى مصر، محمد على باشا، قطعة أرض للطائفة فى ميدان المنشية لإقامة كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية يتبع إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية 5 مناطق جغرافية (مصر، شمال إفريقيا، القرن الإفريقى، جامبيلا)

بدأت الكنيسة الأسقفية فى مصر خدماتها في مطلع القرن التاسع عشر وتحديدا سنة 1800، أول كنيسة أسقفية فى مصر هى كاتدرائية القديس مرقس بميدان المنشية بالإسكندرية.

تأسست دار النشر الأسقفية سنة 1900 وهي دار نشر تابعة للكنيسة تأسست المدرسة الأسقفية بمدينة منوف سنة 1994، فيما تأسست مستشفى هرمل بمدينة منوف سنة 1910 بدأت خدمة اللاجئين فى مصر داخل الكنيسة الأسقفية منذ سنة 1991، وبدأت خدمة السجون في الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من 20 عاما.