الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «مجرم خطير» بسلاح ناري في أسوان

ضبط مجرم
ضبط مجرم

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان وبحوزته سلاح ناري، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان وجود أحد العناصر الإجرامية والسابق اتهامه في قضايا "مخدرات، سلاح، سرقة متنوعة" والمطلوب التنفيذ علية بالسجن المؤبد في إحدى القضايا - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (طبنجة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع. 

الداخلية أسوان سلاح نارى الامن العام مخدرات

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