الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

8 قوافل طبية للكشف على 3822 مواطنًا ضمن «حياة كريمة» بالوادي الجديد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الجمعة، من توقيع الكشف الطبي على 3822 مواطنا وصرف الدواء بالمجان لهم من خلال تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية بقرى 4 مراكز إدارية بالمحافظة هي "الخارجة -باريس – الفرافرة - بلاط"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

صرح بذلك الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أوضح محروس أنه جرى تنظيم القوافل الطبية بشكل مجاني لخدمة 8 قرى بالمحافظة على مدى شهر أغسطس المنقضي، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية لـقريتين بمركز الخارجة هي (شرق بولاق – صنعاء)، لقرية بمركز باريس هي (الأربعين)، و 4 قرى بمركز الفرافرة هي: " النهضة – عثمان بن عفان – الخير والنماء – أبو منقار"، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس " كورونا" حفاظًا على صحة المواطنين.

أشار وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إلى أن تنفيذ القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة

وفي سياق آخر انطلقت منذ صباح اليوم الجمعة القافلة الطبية المجانية بقرية الجديدة للكشف على المواطنين بالمجان، لمدة يومين في تخصصات العظام والأطفال والجلدية والنساء والتوليد والباطنة، وذلك بالوحدة الصحية بالقرية والكشف والعلاج بالمجان 

مديرية الشئون الصحية الوادي الجديد الكشف الطبى الدواء بالمجان قوافل طبية المبادرة الرئاسية حياة كريمه

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