مسئول صينى: بكين أمدت العالم بمليار جرعة لقاح مضاد لكورونا

قال تشنغ تشونغ وي، المسئول بلجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن بلاده أمدت بقية دول العالم بمليار جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد قال، الشهر الماضي، إن الصين ستعمل جاهدة لتزويد الدول الأخرى بملياري جرعة من اللقاحات الواقية من "كوفيد-19" في 2021.

- كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وقد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 218.92 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و714788.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.