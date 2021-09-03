الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 32 مخالفة في حملة تفتيشية بمواقف الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شنت إدارة المواقف حملة داخل موقف سبرباي بطنطا في مافظة الغربية، وعدد من المواقف الأخرى، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات، أسفرت عن تحرير ٣٢ مخالفة متنوعة علاوة على تنفيذ حملات للحد من تقسيم خطوط السير.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف والأسواق وأماكن التجمعات، من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وناشد محافظ الغربية جموع المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد داخل أماكن التجمعات وذلك مع بداية الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وتستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والاسم، حيث لقيت خدمة مخالفات المرور اهتمام كبير منذ أن تبنت الحكومة أفكار رقمنة الخدمات الموجهة للمواطنين وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني لتسهيل التعاملات الخدمية يوميا، لذلك تقدم الدستور عبر هذا التقرير لينك وخطوات الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والاسم

ويستطيع جميع راغبي متابعة الاستعلام عن المخالفات المرورية لأصحاب السيارات الاستعلام الإلكتروني في ظل التطورات التكنولوجية بدول العالم في الوقت الحالي، دون الذهاب إلى مقرات الإدارة العامة للمرور التابعين لها والتعامل مع الموظفين مباشرة والوجود في أماكن مزدحمة في ظل محاربة فيروس كورونا.

تحرير مخالفة حملة تفتيشية بمواقف محافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

«الإسكان»: آخر فرصة لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 2».. الخميس

سيدة تستدرج القاصرات.. حبس شبكتي دعارة داخل مركبين نيليين

العثور على جثة مسن داخل مسكنه فى بولاق الدكرور بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

ثانى هجوم فى أسبوعين.. تفاصيل القصف الإسرائيلى ضد سوريا

الجيش الإسرائيلى: صاروخ سورى مضاد للطائرات اخترق الأراضى الإسرائيلية

سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فى سماء دمشق