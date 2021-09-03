تحرير 32 مخالفة في حملة تفتيشية بمواقف الغربية

شنت إدارة المواقف حملة داخل موقف سبرباي بطنطا في مافظة الغربية، وعدد من المواقف الأخرى، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات، أسفرت عن تحرير ٣٢ مخالفة متنوعة علاوة على تنفيذ حملات للحد من تقسيم خطوط السير.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف والأسواق وأماكن التجمعات، من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وناشد محافظ الغربية جموع المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد داخل أماكن التجمعات وذلك مع بداية الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وتستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والاسم، حيث لقيت خدمة مخالفات المرور اهتمام كبير منذ أن تبنت الحكومة أفكار رقمنة الخدمات الموجهة للمواطنين وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني لتسهيل التعاملات الخدمية يوميا، لذلك تقدم الدستور عبر هذا التقرير لينك وخطوات الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والاسم

ويستطيع جميع راغبي متابعة الاستعلام عن المخالفات المرورية لأصحاب السيارات الاستعلام الإلكتروني في ظل التطورات التكنولوجية بدول العالم في الوقت الحالي، دون الذهاب إلى مقرات الإدارة العامة للمرور التابعين لها والتعامل مع الموظفين مباشرة والوجود في أماكن مزدحمة في ظل محاربة فيروس كورونا.