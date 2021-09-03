بالتفصيل.. توصيات اجتماع لجنة السياحة الدينية بالإسكندرية

أكد علي المناسترلي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة، أن انعقاد اجتماع لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أنتج عن عدة توصيات للعمل بها خلال الفترة القادمة حفاظًا على شركات السياحة.

وتضمنت توصيات اجتماع لجنة السياحة الدينية:

أولا حفاظاً على شركات السياحة من التعرض لأى عقوبات بسبب وقف العمرة القهرى فى أى وقت نوصى بإضافة بند في العقد بين المعتمر وشركة السياحة المفعل على البوابة المصرية للعمرة، يتضمن أنه فى حالة وقف السفر القهرى بقرار مصرى أو سعودى يلتزم المعتمر الذى تم إلغاء العمرة الخاصة به بانتظار إستعادة المبالغ المسددة من شركة السياحة الى جميع الجهات المختلفة و الخاص ببرنامج المعتمر حتى تستطيع الشركة رد المبالغ المسدده له.

ثانياً: نظراً لحالة الإرهاق المادى التى وصلت لها شركات السياحة بعد توقف دام لأكتر من 18 شهرا حتى الآن نوصى بأن يكون مبلغ التأمين المالى الذى نص عليه قانون بوابة العمرة المصرية للشركات العاملة بالعمرة هو مبلغ رمزى لا يتعدى العشرون ألف جنيه مع تعضيده بشيك باسم الشركة عليه صحة توقيع من البنك بأى مبلغ ترونه يناسب هذا الموسم.

وهذا الإجراء هو إجراء استثنائي لهذا الموسم فقط حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الشركات العمل فى العمرة ولا يقصى احد بسبب الازمة المالية التى يعانى منها اكثر من 95% من شركات القطاع.

ثالثاً: اعتبار هذا الموسم استثنائى واستثناء المشرفين هذا العام بالعمل مع جميع الشركات والسماح للشركة باستعانة مشرف آخر مقيد لدى شركة أخرى، حيث أن جائحة كورونا تسببت في نقص كبير في عدد المشرفين لتركهم العمل واتجاههم إلى أعمال أخرى شرط قيد المشرف في وزارة السياحة.