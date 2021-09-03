الجيش الإسرائيلى: صاروخ سورى مضاد للطائرات اخترق الأراضى الإسرائيلية

قالت هيئة البث الإسرائيلي إن تقديرات الجيش تشير إلى أن صاروخا سوريا مضادا للطائرات اخترق الأراضي الإسرائيلية فجراليوم الجمعة.

وجاء ذلك تزامنا مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي السورية ضد هجوم إسرائيلي على عدة أهداف في دمشق.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سكان في وسط البلاد قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات في أشدود وغوش دان وسماء تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم.

وكانت وكالة "سانا" ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية صدت صواريخ معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكورونا خلال اليوم الماضي.

ووفقا لما نقله موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد تم تسجيل 11187 إصابة جديدة يوم أمس، وهو أعلى عدد للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وبهذا تظل الإصابات اليومية الجديدة بكورونا في إسرائيل فوق العشرة آلاف لليوم الثالث على التوالي.

ويأتي ارتفاع الإصابات رغم توسع إسرائيل في إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا لسكانها.

وأوضحت وزارة الصحة أن نصف الحالات التي تم تأكيدها أمس كانت بين المراهقين دون سن 18 عاما، ويبدو أن 5658 منهم من أطفال المدارس.

وأعلنت الوزارة أن عدد المصابين بأعراض خطيرة تراجع، بدعم من الحماية التي توفرها الجرعة المعززة من لقاحات كورونا، والتي حصل عليها بالفعل أكثر من 23ر2 مليون شخص.

ومنذ بداية الجائحة، سجلت إسرائيل 7090 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس.

وتم اتخاذ قرار إعطاء الجرعة الثالثة بعد أن أظهرت بيانات لوزارة الصحة انخفاضا حادا في فعالية لقاح فايزر- بيونتيك، الذي تعتمد عليه إسرائيل، في الوقاية من العدوى، رغم أنه لا يزال يوفر حماية قوية من الإصابة بأعراض خطيرة.