فاوتشى: الأمريكيون قد يحتاجون إلى جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه من "المحتمل" أن يحتاج الأمريكيون إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل ضد الفيروس.

وجاءت تصريحات فاوتشي في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض، حيث قال إن القرار النهائي سيتخذ من قبل إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتستعد الولايات المتحدة لمنح جرعات تعزيزية لجميع الأمريكيين الذين تلقوا لقاحات صنعت بتقنية "الرنا المرسال" مثل "فايزر" و"موديرنا"، بعد خمسة إلى ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، في انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء.

وما تزال الولايات المتحدة تدرس الحاجة إلى جرعة معززة من لقاح "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.