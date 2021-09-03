الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب أدوية بشرية ومكملات غذائية

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد أحمد حسام الدين بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء بورسعيد، من ضبط محاولة تهريب  كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائيه ومستحضرات التجميل والهواتف المحمولة واكسسوارتها، بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وذلك بناءا على إخبارية مقدمة من قسم البحث الجناني برقم 1752 في، بخصوص وجود اصناف مخالفة بالبوليصة رقم (3201240188 HLCUDX) حاوية رقم (2843586 HLBU) واردة من ميناء جبل علي.

 

وتم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة من يسري مصطفي وسامي خليل ومدحت عوض، تحت إشراف حسن أبو جميل وأحمد شمس مدير فحص والسيد سلامة مدير المستودع ومحمد جمعه، وتبين وجود كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائيه ومستحضرات التجميل ومستلزمات المساج وخصل الشعر الطبيعي والتبغ والهواتف المحمولة واكسسوارتها والساعات وحساسات الأمان والإنذار، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 15 مليون و949 ألف و259 جنيها.

 

وبالعرض على إدارة الفتوي أوصت باعتبار الواقعة جنحة تهريب جمركي حكمي طبقا للمادة 77 للأصناف المحظورة وتطبيق المادة 74 من قانون الجمارك على الأصناف المسموح بدخولها.

 

وقرر محمد أحمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى، والعرض على وزارة التجارة لإعمال شئونها في المخالفة الاستيرادية.
 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

جمارك امر ضبط إحباط تهريب أدوات تجميل بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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