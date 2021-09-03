الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق أحد المنازل بالبدرشين

حريق منزل
حريق منزل

قررت النيابة العامة انتداب خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة لمعاينة حريق محدود نشب داخل منزل بدائرة قسم شرطة البدرشين، وكلفت المباحث باستدعاء صاحب الشقة وسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.


ونجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، وجرت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل منزل فى البدرشين، والدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها والسيطرة على الحريق، وإجراء عملية الاخماد دون إصابات.

 

نصائح لتفادي نشوب الحرائق
يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

 

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

 

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

 

أهم مسببات الحرائق
- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفائها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.

انتداب الأدلة الجنائية معاينة حريق منزل البدرشين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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