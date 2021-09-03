طالبان تتهم أستراليا بانتهاك حقوق الإنسان

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين اتهم جنودًا أستراليين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، بينما زعم بشدة أن 41 حفارًا قتلوا خلال العمل بانهم "ماتوا عبثًا".



وقالت الصحيفة إن شاهين اتهم القوات الأسترالية بارتكاب "انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان" خلال الحملة العسكرية الغربية التي استمرت 20 عامًا، ودعا إلى محاكمة الجنود.



وتسيطر طالبان على أفغانستان منذ الشهر الماضي بعد أن انتزعت السلطة في اعقاب مغادرة القوات التي تقودها الولايات المتحدة البلاد، حيث تفكك الجيش الوطني الأفغاني غير المهيَّأ والهياكل الحكومية على الفور تقريبًا، وسلموا السيطرة إلى مقاتلي طالبان الذين كانوا ينتظرون عقدين من الزمن لدخول العاصمة كابول.



وذكرت الصحيفة منذ ذلك الحين تم اتهام طالبان بالزواج القسري لفتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عامًا من مقاتليها "كرقيق للجنس"، وفقا للصحيفة، وتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة ضد أي شخص يشتبه في أنه كان يساعد القوات الغربية خلال الحرب.



قال شاهين:"كانت أستراليا جزءًا من الاحتلال"، مضيفا، لقد ارتكبوا بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها وحشية بقطع أصابع الجثث وقتل المزارعين.



وقال المتحدث المتشدد إن الدليل على اتهامه مفصل في تقرير بريريتون العام الماضي، الذي زعم أن جنود القوات الخاصة الأسترالية قتلوا سجناء أبرياء ومدنيين بأمر من كبار قادتهم.



على الرغم من عدم إثبات أي من هذه المزاعم حتى الآن، إلا أن التقرير المؤلف من 465 صفحة المنقح بشدة رسم صورة دامغة للخدمة الجوية الأسترالية الخاصة والثقافة "السامة" التي نشأت في أفغانستان بما في ذلك "39 جريمة قتل غير قانونية".



وزعم شاهين انه تم منح العفو لمن عملوا مع القوات الأجنبية" وأن الأمة "مسالمة ومتحدة".



ومع ذلك ، تشير الدلائل على عكس ذلك إلى خلاف ذلك مع عمليات القتل خارج نطاق القانون التي نفذها المسلحون على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وفقا للصحيفة.



وذكرت تقارير من داخل الدولة المحاصرة أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما تم القبض عليهن كرقيق جنس وأجبرن على الزواج من مقاتلي طالبان خلال الأسابيع الأخيرة.



ولفتت الصحيفة إلى أن نظام طالبان لجأ إلى جلد المدنيين الأفغان في الشوارع لارتدائهم ملابس "غربية" مثل الجينز.



في مقطع فيديو تم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي ، تعرض أب أفغاني أسترالي لثلاثة أطفال للضرب على يد طالبان أثناء هروله للوصول إلى مطار كابول.



ويُظهر مقطع الفيديو المؤلم دماء تتدفق من وجهه بعد تعرضه للاعتداء وهو يحاول شق طريقه إلى مطار حامد كرزاي مع أبناء عمومته - ويعتقد أنهم من بينهم ثلاثة رجال وامرأتان.



وجه لاحقًا نداء يائسًا إلى سكوت موريسون لإنقاذ حياته، موضحًا أنه الآن مختبئ من طالبان الذين من المحتمل أن يذبحوه.



ونفى شاهين الفيديو ووصف التقارير التي توثق قسوة "دعاية" طالبان و "الأخبار بالكاذبة".