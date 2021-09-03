عن تجسيد دورها فى كوكب الشرق.. فردوس عبدالحميد: لا مقارنة بينى وبين صابرين

شارك العديد من الفنانين في تقديم أعمال فنية تحولت من السينما إلى التلفزيون وكذلك من التلفزيون إلى السينما، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد والتي شاركت في أكثر من عمل منهم مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" والتي كانت بطلته على الشاشة التلفزيونية.

كما لعبت الدور في السينما سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، بينما لعبت دور البطولة في فيلم كوكب الشرق أم كلثوم، الذي قدمته في التلفزيون الفنانة صابرين، إلا أن فردوس رفضت خلال حوار أجرته معها مجلة المصور في العام 1999، تشبيهها بأي من النجمتين أو وضعها في مقارنة معهما.

وكشفت فردوس في ذلك الحوار عن تفاصيل مشاركتها في فيلم كوكب الشرق وقالت :"فيلم كوكب الشرق يتناول جانب محدد من حياة كوكب الشرق بداية من منحها وسام الكمال من الملك فاروق عام 1944، وكانت أول فنانة من الشعب تحصل على ذلك الوسام وتستمر الأحداث حتى وفاتها، وهو ليس فيلم تسجيلي عن قصة حياة مطربة، فأنا ضد فكرة تجسيد الشخصية العامة أو التاريخية منذ صغرها وحتى الوفاة، فالأفضل اختيار فترة محددة يجسدها الفنان بحسب إحساسه بالشخصية، وأنا بدأت مع الشخصية منذ أن وصلت سن الخامسة والأربعون، وعشت كل المواقف معها كإنسانة وليس فقط كمطربة".

وأضافت أنها ظلت لسنوات تحلم بتقديم هذا الدور وقالت :"كنت أعايش حلم تقديم شخصية كوكب الشرق منذ العام 1982، وعايش الكثيرون معي تفاصيل الحلم، لكن تصوير فيلم كوكب الشرق لم يستغرق أكثر من 44 يوم فقط".

وحول رؤيتها لما قدمته الفنانة صابرين خلال مسلسل أم كلثوم قالت :"أنا لا أنظر للآخرين ولا أحب تقييم أحد، لأن المسلسل يختلف عن الفيلم، المسلسل يتناول زاوية مختلفة عن ما يقدمه الفيلم، إضافة إلى أن أم كلثوم تستحق أكثر بكثير من تقديم عملين فنيين عنها، لما قدمته من عطاء على المستوى الفني والقومي والإنساني، وهو ما ينطبق على مسلسل وفيلم ليلة القبض على فاطمة، فما قدمته فاتن حمامة يختلف عما قدمته، كل منا قدم العمل من خلال ما يراه مناسب من الناحية الفنية والدرامية ولا أدخل في مقارنة مع صابرين أو فاتن حمامة، لأني أقدم أعمالي بأسلوبي الخاص".