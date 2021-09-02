الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط» تكشف سبل دعم الدولة الشباب خلال جائحة كورونا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتخاذ مؤسسات الدولة 15 إجراء لدعم الشباب خلال جائحة كورونا العالمية، منذ شهر فبراير من عام 2020 وحتى الآن، وذلك فى إطار جهود الدولة حرصاً على صحة المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كوفيد-19، والتى تمثل أبرزها فيما يلى: 
- إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021، ويسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية، على أن تستمر التدريبات الرياضية في الأندية.
- إعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"، تم التعاقد مع شركة فوري لتقديم خدمات التحصيل الالكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن وذلك لتوصيل الدراجات لكافة محافظات الجمهورية.
- ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ إضافي قدره 22.8 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي في مصر وتمكين المرأة، كجزء من اتفاقية مدتها خمس سنوات، وذلك بهدف دفع النمو الاقتصادي ودعم المؤسسات العامة الفعالة وذات الشفافية، وتمكين المرأة والشباب.
- تدريب الشباب في محافظات الأكثر بالهجرة غير الشرعية على الوظائف الإلكترونية وأنظمة العمل عن بُعد والمتضمنة التسويق والمبيعات عن بُعد أو العمل في مراكز الاتصالات وخدمة العملاء عبر الإنترنت، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة بسبب تفشي فيروس كوفيد-19.
- إطلاق مشروع جائزة التميز للشباب العربي لتكريم الشباب العربي ذوي المبادرات المتميزة التي تخدم الوطن العربي، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الشباب واستثمار طاقات الشباب وقدراته التي يتميز بها خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.
- توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة لبرنامج "فرصة" لتوفير فرص عمل للشباب ومن هم في سن العمل من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" من خلال التدريب والتشغيل والتوظيف الذاتي.
- انطلاق مبادرة رياضية قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، تحت شعار "دراجتك.. صحتك" وذلك من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد، تشجيعاً لنظام حياة صحية، خاصة في إطار خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري.
- توقيع عقدين لمشروعى بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- وزارة التجارة والصناعة وبنك القاهرة، لزيادة المحفظة المخصصة بقيمة 620 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب.

التخطيط كورونا الشباب جائحة فرص عمل

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وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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